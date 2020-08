CorSport - Demme-Napoli, futuro in bilico: il tedesco non è più incedibile, spunta la Fiorentina

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Demme: "Allan saluta, Demme riflette. Ad un tratto, la sua posizione è in bilico. Il tedesco aveva donato equilibrio alla squadra, il suo acquisto era stato fondamentale da un punto di vista tattico. Sette mesi dopo, il suo futuro è incerto. Per la società non è incedibile e sono partiti i primi contatti con la Fiorentina, che cerca un play con le sue caratteristiche e che a Demme s'era interessata già mesi fa, quando lui ancora vestiva la maglia del Lipsia. Dialogando coi viola, ecco spuntare il nome di Castrovilli, un vecchio pupillo di De Laurentiis, per cui la Fiorentina chiederebbe - nel caso - anche un ricco conguaglio oltre al cartellino del tedesco. Una suggestione, al momento".