CorSport - Demme da qualche settimana non è più certo di continuare a Napoli, da definire le posizioni di altri due azzurri

Ultime calcio Napoli - «Il Napoli deve vendere», il concetto espresso in forma estremamente chiara da De Laurentiis. Come racconta il Corriere dello Sport, è tutto nelle mani di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli:

“Luperto piace soprattutto al Parma (e poi al Genoa e al Crotone), mentre Gaetano dovrà prima prolungare il contratto e poi eventualmente rientrare alla Cremonese in prestito. Da definire le posizioni di Hysaj e Maksimovic, in scadenza nel 2021 e al centro di trattative di rinnovo non esattamente agevoli; e Demme, da qualche settimana non più certo di continuare in azzurro. Da sistemare anche tutti i giocatori rientrati dai prestiti e dunque aggregati dalla prima settimana di ritiro oppure giunti nella seconda, dopo l'esodo dei nazionali”