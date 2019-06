CorSport conferma: su Tonelli Sassuolo e Lecce, il difensore verrà ceduto a titolo definitivo

La scorsa estate Lorenzo Tonelli era stato ceduto dal Napoli alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto legato ad un determinato numero di presenze. Traguardo mai raggiunto, per questo motivo il centrale toscano tornerà alla base, ma solo per ripartire. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il Napoli ha già ricevuto diverse proposte: si sono informate il Sassuolo e il Lecce. Ma le pretendenti sono destinate ad aumentare perché Tonelli è un difensore di valore ed esperienza che ha grande voglia di ricominciare. Qualche paletto, per il nuovo trasferimento, è già stato fissato: la volontà, reciproca, è quella della cessione definitiva. Lo spera soprattutto Tonelli, che ha voglia di tornare a sentirsi protagonista dopo le ultime stagioni vissute spesso all’ombra degli altri”