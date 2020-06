CorSport - Callejon lusingato dalla proposta di rinnovo da parte di De Laurentiis: la voglia di restare lo sta possedendo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul rinnovo di Callejon: "Il contratto di Callejon va in scadenza il 30 giugno, però il Napoli e lo spagnolo hanno già avuto modo di parlare, per continuare in questa «coda» stagionale scatenata dall’emergenza virus. Il Siviglia e il Valencia, che si sono fatte avanti con il management di Callejon, aspettano una risposta, che l’ala non ha ancora concesso perché la tentazione di restare ancora a Napoli improvvisamente lo sta possedendo: la proposta di De Laurentiis, rinnovo alla stessa cifra, ha rappresentato una consistente iniezione di autostima".