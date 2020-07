CorSport, Burreddu a CN24: "Barrow? Potenzialmente è un talento da Napoli, potrebbe arrivare a giocare tranquillamente le Coppe"

Ultime calcio Napoli - Giorgio Burreddu, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“Il Bologna vive di grandi exploit ma ogni tanto spegne la luce e dalla ripresa del campionato abbiamo visto partite buone ed altre che non sono piaciute: la forza della squadra di Mihajlovic è l’energia, ma manca ancora qualcosa. Il Bologna resta ancora una squadra votata all’attacco, con un 4-2-3-1 tra Orsolini e Barrow che giocano esterni e Palacio centrale con Dominguez o Soriano possibili trequartisti. Ad oggi i più importanti del Bologna sono Soriano e Barrow, hanno i colpi migliori in questo periodo sebbene possano essere un po’ incostanti. Ballottaggi? In difesa i ko di Bani e Schouten porteranno a Danilo in difesa e ad duetto in mezzo al campo tra Soriano e Dominguez. Orsolini? Il suo destino è legato un po’ alla situazione attuale, il prossimo mercato sarà meno pirotecnico e credo che il Bologna terrà stretto i suoi gioielli e Riccardo è tra questi. Aveva trovato una sua linearità di prestazioni prima del coronavirus, aveva continuità di rendimento mentre nella seconda fase di campionato è tornato ai soliti alti e bassi e certe volte gioca un po’ troppo per se stesso. Barrow? Potenzialmente è un talento da Napoli, Mihajlovic lo punzecchia e lo tiene sulla corda: è l’elemento più in vista del Bologna, è da grande squadra, un giocatore stellare che potrebbe arrivare a giocare tranquillamente le Coppe europee”