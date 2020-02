CorSport annuncia: il Napoli ha bloccato Kumbulla per giugno, incassata anche la volontà del ragazzo

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la SSC Napoli avrebbe praticamente bloccato Kumbulla del Verona per la prossima stagione

Mercato Napoli, bloccato Kumbulla per giugno

"Giuntoli ha anche bloccato il ventenne Kumbulla, che piace e anche tanto, per il quale è già stato definito ogni dettaglio e c’è anche un ingaggio notevole pronto: ma anche in questo caso, c’è un velo di incertezza, ci sono «avversari» che sgomitano e certezze da conquistare. Giuntoli ha avuto modo di parlare con Kumbulla e con il suo management, lo ha fatto ripetutamente mentre il mercato stava chiudendo ed ha continuato anche in questo lungo week-end, che il direttore sportivo ha vissuto a Genova, a casa sua, incollato al telefono. Le sensazioni sono positive ma restano ancora cinque mesi davanti, nei quali lo scenario può modificarsi: c’è però un accenno di volontà da parte del difensore, che da qualche speranza".