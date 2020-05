CorSport - Allan-Napoli, stavolta può finire davvero! Il PSG non è mai sparito, non si ripeteranno i fatti del gennaio 2019

Calciomercato Napoli - Il centrocampista brasiliano del Napoli Allan potrebbe effettivamente lasciare la maglia azzurra durante la prossima sessione di calciomercato secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Stavolta sì, non sarà come nel gennaio del 2019, il mese più turbolento, dal punto di vista contrattuale, di Allan Marques Loureiro. Se ne sono andate due stagioni, c’è finito di mezzo un ammutinamento, le ferite si sono cicatrizzate però è il mercato che resta aperto per un mediano che ha estimatori e che può finire all’Everton (da Ancelotti) come al Paris Saint Germain (che non sembra sia sparito)"