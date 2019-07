CorSport - 100 milioni dalle cessioni, pronto il colpo a sorpresa! Rispunta anche Lozano

Calciomercato Napoli - Arriveranno in totale, centesimo più centesimo meno, circa 100 milioni di euro dalle cessioni. Lo conferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Vinicius al Benfica per 17 milioni di euro e Rog al Cagliari per 18 milioni o giù di lì. E ancora: Inglese al Parma per 22 milioni, Albiol al Villarreal per 4, Verdi verso il Torino (con la Samp in fila) per una cifra non inferiore ai 21 milioni e Hysaj in ballo con la Roma. Roma che tra l’altro ha già acquistato Diawara per 21 milioni.

Ecco come il Napoli continua a muoversi spedito sul mercato. E non rinuncia alla trattativa per Pèpè, per cui è stata formulata un'offerta di una sessantina di milioni. E si continua a lavorare anche per Hirving Lozano. Alla fine è rimasto al PSV, anche se richiesto da mezzo mondo. E il Napoli non ha mai smesso di pensarci.