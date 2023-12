CorSera - Marotta ha già prenotato Zielinski per giugno, è un maestro dei parametri zero

Calciomercato Napoli - Con lo stralcio della proroga al 29 febbraio degli sconti fiscali per gli sportivi professionisti provenienti dall’estero, la Lega di A con una nota ha espresso «stupore e preoccupazione». Come si muoveranno le altre squadre, a partire dal Napoli? Ne parla il Corriere della Sera.

Viene da chiedersi quali saranno le ripercussioni nell’imminente finestra di mercato, considerando la già scarsa inclinazione dei club a effettuare operazioni finanziariamente importanti a gennaio:

"Ci sarà spazio per un nuovo innesto? Il centrocampista ex Sassuolo Junior Traorè, seguito anche da Napoli e Fiorentina, ora al Bournemouth, sarà un’alternativa al partente Krunic?

L’Inter non si fa trovare impreparata: segue il canadese Tajon Buchanan che guadagna al Bruges 400mila euro. Meglio cautelarsi con i parametri zero: in questo Marotta è un maestro. Ha già prenotato per giugno Zielinski in scadenza con il Napoli e tratta Djalò del Lille"