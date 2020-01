CorSera - Il Napoli sale a 20 milioni per Lobotka, il Celta fermo alla richiesta di 22: filtra una sensazione

Calciomercato Napoli - Stanislav Lobotka è in questo momento il primo obiettivo di Giuntoli e De Laurentiis da regalare a Gattuso per il 4-3-3 della seconda metà di stagione, una pedina fondamentale per il cambio modulo e per il credo tattico del nuovo allenatore.

Calciomercato Napoli, alzata l'offerta al Celta Vigo per Lobotka: le cifre

Queste le ultime di calciomercato sulla trattativa fra Napoli e Celta Vigo per Lobotka secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Dopo che il Napoli ha alzato l’offerta a 18 milioni più 2 di bonus per il centrocampista del Celta Vigo, Stanislav Lobotka, l’allenatore degli spagnoli, Oscar Garcia sembra rassegnato alla sua partenza. «Se non è concentrato non gioca, voglio solo uomini concentrati al 100%» ha dichiarato il tecnico alla vigilia della gara con l’Osasuna. «Del resto sono consapevole del fatto che tutti i giocatori vogliono misurarsi con i livelli della Champions». Gli spagnoli sono fermi nella richiesta di 22 milioni: la sensazione è che l’affare si sbloccherà a breve".