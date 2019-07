Icardi non ha chiuso, nonostante lasci intendere di preferire la Juve, così il Napoli in parallelo lavora su Pepé. Il Lille valuta l’attaccante ivoriano classe ’95 ben 60-65 milioni. Il jolly a disposizione del presidente De Laurentiis è inserire nella trattativa l'algerino Ounas, protagonista in Coppa d’Africa, per abbassare l’ammontare dell’investimento e superare la concorrenza del Psg. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.