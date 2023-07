CorrSera - Osimhen in pole position per sostituire Mbappè al PSG!

Calciomercato Napoli - Ad una settimana esatta dall'inizio del ritiro di Dimaro, per il calciomercato SSC Napoli iniziano a delinearsi alcune situazioni legate ai big. Il passaggio di Kim al Bayern Monaco sarà ufficializzato ad ore. Mentre per quanto riguarda Osimhen, il PSG sembra il club in prima fila. Ecco quanto riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera che rivela un intreccio con Mbappè:

"Il Psg chiede a Mbappé una decisione imminente. Entro il 31 luglio la firma sul rinnovo o la partenza. Ovviamente il Real, che ieri ha ufficializzato il talento turco Arda Guler (inseguito anche dal Milan), dopo aver acquistato Bellingham per 103 milioni, non ha risorse da destinare a un’operazione che solo per il cartellino comporta l’esborso da 250 milioni.

Dalla Spagna in compenso trapela l’indiscrezione secondo la quale il Liverpool sarebbe disposto a offrirne 200. Va da sé che qualora l’attaccante francese lasciasse gli Champs Elysées, si aprirebbe la caccia al sostituto con Osimhen primo nome della lista. Con buona pace di De Laurentiis che sta lavorando al rinnovo del contratto con il nigeriano alzando l’ingaggio e inserendo una clausola".