Corriere - Niente Napoli, Casale chiama la Lazio: "Mi farebbe piacere giocare con Sarri"

Nicolò Casale, difensore dell'Hellas Verona, è stato spesso accostato al calcio Napoli nelle scorse settimane. Classe '98, Casale è reduce da un'ottima stagione con la maglia gialloblù e il Napoli avrebbe preso in considerazione il suo profilo per migliorare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. A quanto pare, però, Casale sembra destinato a trasferirsi alla Lazio.

Casale chiama la Lazio

Casale

Anche l'edizione romana del Corriere della Sera conferma questa prospettiva, riportando le parole dello stesso calciatore ai microfoni di Sportitalia: "Sono un giocatore del Verona - ha detto Casale - ma sicuramente Sarri è un grande allenatore che cura la fase difensiva e mi farebbe piacere giocare per lui".

Anche il direttore sportivo dell'Hellas Verona, Francesco Marroccu, ha confermato l'interesse della Lazio per Casale. E il Napoli dunque sarà costretto a virare su un altro difensore: il calciomercato è appena cominciato.