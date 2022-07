Corriere di Verona - Offerta di 20 mln per Simeone, passaggio al Napoli più vicino

Anche l'edizione odierna del Corriere di Verona scrive di un affare molto vicino alla conclusione tra Napoli e Verona per il passaggio in azzurro della punta argentina Giovanni Simeone.

Il Napoli chiama Giovanni Simeone. Lo fa da giorni e ora va alla stretta decisiva per ingaggiare il Cholito. L’attaccante dell’Hellas è l’obiettivo a lungo cercato dal club azzurro, la trattativa va avanti e la quadratura si avvicina con l’Hellas che chiede non meno di 18 milioni per cedere il cartellino del Cholito.

Una cifra che parte da quanto speso per rilevarlo dal Cagliari, un totale di 12 milioni tra prestito oneroso (1.5 milioni) e riscatto (10.5). L’offerta iniziale del Napoli è stata declinata subito, perché prevedeva un prestito con il successivo riscatto 15 milioni, cosa che il Verona non ha ritenuto adeguata. Le distanze si stanno accorciando perché la proposta è salita e può toccare, compresi i bonus, i 20 milioni. Ecco, dunque, che il passaggio di Simeone al Napoli si fa sempre più concreto.