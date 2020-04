Corriere di Bergamo, il Napoli pensa ancora a Castagne: è lui l'alternativa a Emerson Palmieri

Ultimissime calciomercato Napoli. Il ds Cristiano Giuntoli è al lavoro per puntellare la rosa azzurra in vista della prossima stagione. Tra i tanti ruoli da coprire c'è quello del terzino sinistro, dove purtroppo Faouzi Ghoulam non ha dato le giuste garanzie.

Timothy Castagne

Castagne-Napoli, da battere concorrenza della Premier

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, l'obiettivo numero uno del Napoli è Emerson Palmieri del Chelsea: qualora però l'assalto all'italo-brasiliano dovesse fallire, i partenopei proverebbero a ripiegare sull'atalantino Timothy Castagne (seguito anche dal Leicester).