Corriere di Bergamo - De Laurentiis convinto di avere Zapata, ma Percassi non scende sotto i 50 milioni

L'edizione odierna del Corriere di Bergamo scrive sull'interesse del Napoli per Duvan Zapata: "Ovviamente con l’approdo in Champions League non è necessario cedere, a meno di offerte ritenute fuori mercato. O «straordinarie» come le ha definite Gasperini. Così Duvan Zapata — che a Napoli sono convinti di riuscire a riportare a casa dopo due anni lontano dal San Paolo — non va via per meno di una cinquantina di milioni, anche perché il suo prestito biennale scade l’anno prossimo, poi ci sarà il riscatto da 12: con i gol messi a segno l’anno scorso in nerazzurro può rivelarsi ancora una pedina fondamentale".