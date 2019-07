Corriere della Sera - Accordo Milik-Betis da mesi, il Napoli blocca tutto. James sempre più lontano dagli azzurri

Il Corriere della Sera fa il punto sulle ultime novità di mercato in casa Napoli:

"A Siviglia sono sicuri: Milik ha un accordo da mesi con il Betis, che ha appena preso Fekir dal Lione. Il Napoli però fa muro: benché cerchi un altro elemento offensivo, De Laurentiis non intende cedere il polacco. Intanto il Real perde Asensio: legamenti rotti, dovrà stare fermo sei mesi. Il mercato dei Blancos cambia, Zidane non bloccherà Bale ma dovrebbe fermare Isco. A rischio Ceballos (ma è già a Londra per firmare con l’Arsenal) e James Rodriguez, sempre più lontano dal Napoli".