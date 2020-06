Festa coppa Italia Ssc Napoli, Repubblica: la squadra ha intonato questo coro a Callejon, sa tanto di addio

Mercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela i contenuti della cena post trionfo Iin coppa Italia organizzata dal capitano della SSC NAPOLI Lorenzo Insigne presso la ocation del ristorante Riserva Roof-Top di Salvatore Maresca, a via Manzoni

L’auspicio del presidente De Laurentiis sulla rimonta in campioanto ha trovato la sponda immediata di Gattuso («Faccio gli scongiuri »), al culmine di una serata conclusa con il brindisi e il taglio della torta. Grande allegria ma c’è anche una nota malinconica. I cori per Callejòn sanno tanto di addio per lo spagnolo. I compagni hanno intonato " Josè, Josè" e il diretto interessato ha apprezzato immaginando un futuro lontano dalla città che ormai lo ha adottato. Poi è toccato anche a Koulibaly, probabile cessione eccellente al termine di questa stagione. Il colosso del Napoli partirà soltanto di fronte ad un’offerta a tre cifre (100 milioni o poco meno), quindi se ne riparlerà tra qualche mese.