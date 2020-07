Corbo: "Gattuso dice che per l’80% il nuovo Napoli è questo. Ne è convinto? Se ha ancora il numero di telefono di Ancelotti, provi a chiamarlo"

Ultime notizie Napoli. Il Napoli è quinto accanto ad una Roma dissennata e disastrata. È molto probabile che possa staccarla, secondo quanto scritto dall’editorialista di Repubblica Antonio Corbo in un lungo focus sull’edizione online di Repubblica:

“Prima di dare per scontato il grande affare di cedere Koulibaly, non sarebbe meglio portare in campo un giocatore fisicamente e moralmente restaurato? Gattuso dice che per l’80% il nuovo Napoli è questo. Ne è convinto? Se ha ancora il numero di telefono di Ancelotti, provi a chiamarlo. Si faccia raccontare perché l’anno scorso ad un articolo del Graffio che sollecitava una valutazione seria e responsabile sul mercato, rispose con un sorriso molto ambiguo. “Mercato da dieci”. Era una battuta o il segnale del suo imminente addio al Napoli?”