Contini dice addio al Napoli, CorSport: definito l'accordo con la Sampdoria

Sono ore bollenti per la Sampdoria, con il direttore sportivo Daniele Faggiano impegnato su più tavoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

“È stato definito l’accordo con il Napoli per il portiere Nikita Contini e continuano i contatti con Gonzalo Villar, corteggiato anche dal Valencia, ma che in questa fase la Roma vuole cedere solo con la formula dell’obbligo di riscatto.

Di pari passo proseguono i dialoghi con il Cagliari per Marko Rog, il quale ha chiesto di essere venduto a titolo definitivo. Intanto è tutto confermato per Filip Djuricic, che è atteso dai doriani domani per le visite mediche e la firma sul contratto triennale, da circa 1,5 milioni di euro a stagione”