Conte-Napoli, le cifre dell'offerta monstre per 3 anni di ADL: la reazione del tecnico

Il Napoli fa sul serio per Antonio Conte. Sarebbe lui il prescelto da Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. A quanto pare il presidente vuole rilanciare il club con un nome di garanzia internazionale che ha voglia di rilanciarsi dopo la parentesi negativa alla guida del Tottenham. Già in questa stagione, il nome di Antoinio Conte è stato accostato agli azzurri quando fu esonerato Rudi Garcia.

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli

Ecco cosa scrive Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine sul possibile arrivo di Conte sulla panchina del Napoli:

"De Laurentiis, a quanto risulta, sarebbe pronto a fare un'offerta straordinaria per Conte, 8 milioni per due stagioni, con opzione per una terza stagione in cui l'ingaggio potrebbe poi salire di circa 400-500 mila euro. Sul tavolo bonus al raggiungimento degli obiettivi ma soprattutto carta bianca sul mercato, le chiavi dello spogliatoio e la condivisione in premessa dell'indicazione finale per la nomina del direttore sportivo.