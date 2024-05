Conte-Napoli, Romano: "Ha detto sì al Napoli, trattativa nelle fasi cruciali! La verità sullo stipendio"

L'esperto mercato internazionale, Fabrizio Romano, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite Youtube sul nuovo allenatore Napoli calcio. Focus sul mercato Napoli e la trattativa per l'approdo in azzurro di Antonio Conte

"Siamo a sabato notte. E il Napoli ha scelto Antonio Conte, era nel mirino da mesi ma ora la trattativa tra Conte ed il Napoli è viva ed è nelle fasi cruciali, è davvero concreta. Conte, come vi dissi due settimane fa, non si è mai offerto a nessun club, nonostante le voci che circolavano sul suo conto. Nessuna conferma sul Chelsea. Non ha bisogno di offrirsi, lui è uno dei migliori allenatori al mondo. Conte aspettava la giusta opportunità e Conte crede che questa sia il Napoli. Conte è attratto dalla sfida per la piazza, la città, la squadra e la ricostruzione che dovrà esserci. Conte chiede un salario alto, ma assolutamente non "pazzo", faraonico. Sarebbe bellissimo per me vedere Antonio in una città appassionata come Napoli. Le conversazioni sono davvero concrete. Conte è focalizzato sul Napoli, sta a De Laurentiis adesso chiudere il tutto".