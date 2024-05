Conte-Napoli, non è finita! Corriere della Sera: ora si tratta su diritti d'immagine e clausole!

Calciomercato Napoli, oggi sul Corriere della Sera nuovi aggiornamenti sull'arrivo di Antonio Conte! Dato ormai per fatto l'accordo tra le parti: Conte ha accettato l'offerta del Napoli da 6,5 milioni di euro a stagione (ne aveva chiesti inizialmente 8 milioni) e adesso lui e il ds Giovanni Manna stanno limando i dettagli dell'accordo prime di apporre le firme sui contratti.

Tuttavia, il Corriere della Sera fa chiarezza e frena gli entusiasmi precisando che ci sono ancora degli aspetti sui quali trovare la quadra a livello contrattuale nella trattativa per Conte al Napoli:

Per ora è stata inviata all’allenatore una proposta di contratto valida fino a giugno 2027, ma ci sono dettagli chiave ancora da limare: la gestione dei diritti di immagine, così come le clausole che Conte non vuole a favore del club. Siamo all’ultimo step, quello più complicato, vista la portata dell’operazione.