Conte-Napoli, Il Mattino - Mossa di De Laurentiis con intermediari per arrivare alla risposta definitiva

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore e lavora già con Manna. In queste ore, il presidente dei partenopei stando a quanto raconta Il Mattino di Napoli ha accelerato per la panchina e vuole una risposta da Conte:

"De Laurentiis ha fretta: gli intermediari che già a gennaio hanno provato a convincere Conte ad arrivare al Napoli, stanno cercando di capire cosa ha in mente di fare il leccese. E soprattutto se è pronto a ridimensionare la richiesta di stipendio. Poche settimane ancora di tempo, poi De Laurentiis dovrà decidere il da farsi e certo non intende incassare un altro no.

Il più vicino sembra essere Stefano Pioli: ma anche qui, il patron vuole trattare con il tecnico del Milan solo quando avrà risolto il contratto con i rossoneri. Pioli non vuole rimetterci, ha un altro anno di contratto: verrà esonerato a fine stagione, ma chiederà di "transare" l'ingaggio del prossimo anno che si aggira attorno ai 4 milioni di euro. Chiaro, se avesse già un accordo con il Napoli, il Milan sarebbe più forte in questa trattativa: gli azzurri offriranno un biennale da 3 milioni netti. Offerta in linea, più o meno, allo stipendio di Spalletti. E Gasperini? Se ne parlerà ammesso che decida di rompere con l'Atalanta".