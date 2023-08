Contatti De Laurentiis-Benitez: nuova offerta imminente per Gabri Veiga!

Calciomercato Napoli, ultime notizie: De Laurentiis insiste per Gabri Veiga, mentre perde quotazioni l'ipotesi Koopmeiners! Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, il Napoli sembrerebbe ormai aver abbandonato la pista che porta al centrocampista olandese dell'Atalanta, per il quale il club bergamasco ha alzato un vero e proprio muro; ragion per cui in questo momento è Gabri Veiga del Celta Vigo il principale obiettivo per il centrocampo.

Koopmeiners-Napoli

Nonostante il favore del giocatore, sembra ormai sempre più difficile l'ipotesi Koopmeiners-Napoli. Il centrocampista dell'Atalanta si trasferirebbe volentieri in azzurro, dove avrebbe l'occasione di misurarsi in Champions League, ma il club bergamasco non ne vuole sapere. De Laurentiis è in contatto con gli agenti del calciatore, ma non sembrano esserci margini di manovra per concretizzare la trattativa. Ecco perché adesso il Napoli si è fiondato su Gabri Veiga del Celta Vigo.

Gabri Veiga-Napoli

Classe 2002, nazionalità spagnola, Gabri Veiga è il sostituto ideale di Zielinski (che ormai sembra destinato a lasciare Napoli per l'Arabia Saudita). Il suo ruolo naturale è quello di mezzala, ma può giocare anche da trequartista ed eventualmente da centrocampista centrale o mediano, grazie alle sue ottime doti fisiche oltre che tecniche.

Gabri Veiga

La trattativa Gabri Veiga-Napoli ha subito un'accelerata importante nelle ultime ore e, secondo quanto riporta oggi La Repubblica, Aurelio De Laurentiis sarebbe in contatto costante con Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo. L'ultima offerta del Napoli è pari a 30 milioni di euro, ma per il momento il club spagnolo resta fermo sulla richiesta di 40 milioni di euro (cifra che corrisponde alla clausola rescissoria del calciatore). Scrive Repubblica: "De Laurentiis non ha dubbi: lo spagnolo nella sua squadra ci starebbe benissimo" e il presidente starebbe per rilanciare con una nuova offerta imminente.