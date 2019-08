Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono al lavoro per rafforzare la rosa partenopea ma anche per provare a trattenere i prezzi pregiati. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione su Nikola Maksimovic, in odore di rinnovo contrattuale già da qualche tempo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Maksimovic ha rifiutato un considerevole aumento, una proposta d’ingaggio di 2,5 milioni più bonus".