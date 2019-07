"Con 40 mln è vostro". James-Napoli, Il Mattino: "ADL ottiene lo sconto! Convergenza sulla cifra, non sulla formula"

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino in edicola oggi fa il punto della situazione sulla trattativa James-Napoli. Segnali rassicuranti sul desiderio reciproco di portare a buon fine l’operazione emersi dalla missione spagnola del ds azzurro durante la quale ha parlato nuovamente anche di Rodrigo: Giuntoli ha avuto un contatto con l’entourage dell’attaccante del Valencia e con il club spagnolo. Il Napoli infatti oltre che su James Rodriguez lavora su un altro attaccante e Rodrigo resta nella lista: ha manifestato gradimento alla soluzione azzurra e c’è da trovare l’intesa con il club spagnolo che adesso potrebbe scendere a 60 milioni. Resta caldissimo, insomma, il fronte di mercato del Napoli e ora si lavoro più che mai sia su James che su Rodrigo.

È arrivata un’altra conferma del gradimento di James Rodriguez alla soluzione Napoli: il direttore sportivo azzurro Giuntoli l’ha avuta nel contatto di lunedì a Madrid con il suo agente Mendes. E il giocatore ha avuto un’altra conferma della volontà del Napoli di voler portare a termine l’operazione. Segnali rassicuranti sul desiderio reciproco di portare a buon fine l’operazione emersi dalla missione spagnola del ds azzurro. La trattativa tra il Real Madrid e il Napoli non si è ancora sbloccata e c’è bisogno di altro tempo per trovare l’intesa. Sulla cifra c’è convergenza (la richiesta del Real di 42 milioni base potrebbe scendere a 40) ma la distanza da colmare è rappresentata dalla formula dell’affare: il Real conferma di voler cedere James a titolo definitivo, il club azzurro vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto. E resta in corsa l’Atletico Madrid che si è fatto avanti nei giorni scorsi e può sferrare l’assalto: i Colchoneros, però, prima di pensare a un affondo decisivo devono risolvere la grana Griezmann: c’è in atto un braccio di ferro con il campione francese e al momento si è bloccato il suo trasferimento al Barcellona.