Colloquio serrato Spalletti-Zielinski, indicazioni tattiche o novità di mercato?

Napoli Calcio - Allenamento pomeridiano per il Napoli al secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. La squadra, dopo la preparazione di Dimaro, ha ripreso a lavorare in queste ore anche in Abruzzo in attesa dell'inizio del campionato in arrivo già a strettissimo giro. C'è tuttavia una scena dal campo che ha attirato particolarmente l'attenzione dei presenti: un colloquio Spalletti-Zielinski, esclusivo, proprio sul terreno di gioco. Verrebbe da chiedersi su cosa considerando anche i recenti rumors di mercato fronte West Ham: avranno parlato di mercato o di spunti tattici? Lo scopriremo probabilmente a stretto giro, in un senso o nell'altro.