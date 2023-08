Cm.it - Al Hilal-Osimhen, rilancio a 180 mln! La posizione di ADL, svelato il nome intermediario

Calciomercato Napoli, nuovo tweet del collega Marco Giordano, giornalista di Calciomercato.it, per quanto riguarda la situazione Osimhen Al Hilal.

Ecco cosa scrive Marco Giordano sul futuro di Victor Osimhen:

"Mohammed El Yaagoubi è l’intermediario che sta lavorando per il trasferimento di Osimhen all’Al Hilal. Ad El Yaagoubi @ADeLaurentiis nelle ultime ore ha ribadito il suo no alla cessione. L’Al Hilal potrebbe spingersi ad una seconda offerta ufficiale da 180 milioni, ma il Napoli non ha intenzione di cedere. Calenda lavora per il rinnovo: serve ‘si’ di Osimhen. Sensazioni positive, nessuna cessione in vista: ma, a scopo precauzionale, il Napoli ha già fatto sapere all’agente di David che rappresenta il primo obiettivo in caso di addio (ad oggi assolutamente non previsto) di Osimhen" .