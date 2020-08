Calciomercato Napoli - Il terzino argentino dell’Ajax Nicolas Tagliafico è sul taccuino del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: non è in pole position, posizione occupata da Reguilon del Real Madrid in prestito al Siviglia, ma l’argentino viene monitorato e non solo da quest’anno.

Fonti vicine al calciatore fanno sapere a CalcioNapoli24 che non ci sono stati contatti in tempi recenti, Napoli viene reputata una piazza ambiziosa ma non risultano mosse concrete.