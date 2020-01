Retroscena su Gaetano, Rastelli non se l'aspettava così presto alla Cremonese: i dettagli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Ormai è fatta, Gianluca Gaetano sarà un nuovo calciatore della Cremonese. Arriverà in prestito e ad attenderlo, per valorizzarlo nei prossimi sei mesi dopo aver lavorato con Carlo Ancelotti e in parte Gattuso, ci sarà Massimo Rastelli.

Calciomercato Napoli, retroscena su Gaetano alla Cremonese

Ma c'è un retroscena sull'affare Gaetano alla Cremonese raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, perchè Massimo Rastelli aspettava l'approdo del talento napoletano a Cremona la settimana prossima, non adesso. Ma Napoli e Cremonese hanno anticipato i tempi, arriva ora perchè il Napoli fra le diverse opzioni ha scelto la Cremonese: per i contatti buoni fra le società certamente, ma anche e soprattutto per la scelta personale di Gianluca Gaetano.

La Cremonese, inoltre, è la squadra che più l'ha cercato con insistenza. Il ragazzo ha scelto Cremona perchè c'è l'ambiente ideale per lui, ma Rastelli nonostante sapesse già che avrebbe preso Gaetano, non si aspettava certo l'arrivo repentino: Rastelli infatti aveva avuto rassicurazioni dalla società per intensificare i contatti e chiudere la settimana prossima. Adesso è fatta, Gaetano saluta Napoli e va a Cremona.

