CN24 - Futuro Lindstrom ancora in bilico: sarà Conte a decidere, spunta un club di Ligue 1

Jesper Lindstrom è stato un po' un oggetto misterioso nell'ultima stagione del Napoli, non andata per il meglio, visto il raggiungimento del decimo posto in classifica e la mancata qualificazione alle coppe europee. L'arrivo ufficiale di Antonio Conte, avvenuto questo primo pomeriggio, apre le porte al calciomercato e alle valutazioni e, l'esterno danese, che ha messo insieme 22 presenze in tutto, è tra gli attenzionati.

Futuro Lindstrom, sarà Conte a decidere

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, da fonti vicine al calciatore, il futuro di Lindstrom non è ancora stato deciso e bisognerà attendere il prossimo periodo, per capire anche Conte cosa pensa del calciatore ed eventualmente decidere se tenerlo in organico e rilanciarlo con il nuovo modulo oppure lasciarlo partire in prestito. Su di lui, nelle ultime ore, ha preso informazioni il Lione che vorrebbe portarlo nella Ligue 1.

