Cm.it - Zielinski vuole restare, ma il Napoli ritiene che il suo ciclo sia finito

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski e il Napoli, futuro in bilico. E non solo per la scadenza nel 2024 ma anche per una differenza di vedute.

Mercato Napoli, situazione Zielinski

Come infatti riferisce Calciomercato.it, da una parte c’è il giocatore che vorrebbe proseguire in azzurro ma dall’altra la società che lo riterrebbe a fine ciclo ascoltando quindi le offerte provenienti da Lazio e club arabi. Rifiutata però una proposta biancoceleste da 20 milioni più bonus. Due le soluzioni: o il rinnovo a cifra più basse o la cessione.