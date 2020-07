Calciomercato Napoli - Continuano a vantare ottimi rapporti Roma e Napoli, soprattutto in ottica mercato. Non piace solo Cenzig Under agli azzurri, ma anche Jordan Veretout. Come riportato da Calciomercato.it, ci sono buoni rapporti tra De Laurentiis e il suo agente Mario Giuffredi. Ad oggi l'ostacolo resta Fonseca che considera il giocatore uno dei titolarissimi.