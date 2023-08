Nome nuovo per la mediana giallorossa. In attesa di capire cosa succederà con Nemanja Matic, secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, alla Roma sarebbe stato proposto il profilo di Tanguy Ndombele.

L'ex giocatore del Napoli, dove ha giocato solo per la scorsa stagione, potrebbe lasciare il Tottenham anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Lo riportano i colleghi di calciomercato.it