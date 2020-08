Cm.it - Napoli su Godfrey del Norwich! Incontro la prossima settimana per il giovane difensore

Calciomercato Napoli - Ben Godfrey del Norwich ha attirato a se gli occhi dei migliori club d'Europa. Il calciatore, come riportato da Calciomercato.it, può seriamente approdare in Serie A. Su di lui ci sono Milan, Roma e anche il Napoli. I rossoneri hanno già incontrato il club inglese con intermediari nella trattativa per il giovane difensore centrale che è valutato circa 30 milioni di euro. Il club è retrocesso e quasi sicuramente lascerà partire il giocatore. Si registra nelle ultime ore l'inserimento del Napoli: nella prossima settimana, è previsto un contatto tra le parti.