CM.it - Napoli su Emerson Palmieri, l'ingaggio del giocatore del Chelsea è alla portata di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il nodo Conte rallenta anche la trattativa per Emerson Palmieri e, attraverso alcuni intermediari, si è interessato anche il Napoli al 26enne calciatore. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è uno storico estimatore del giocatore cresciuto nella Roma di Spalletti.

Per accettare, nel caso in cui non vada in porto la trattativa con l’Inter, il Napoli senza Champions League, Emerson Palmieri chiede un ingaggio di 3 milioni netti, uno sforzo alla portata per il club di De Laurentiis approfittando del Decreto Crescita.