CM.it - Napoli, si muove De Laurentiis: Gaetano resta con Spalletti

Il Napoli continua a porre attenzione ai ragazzi in prestito, e l'allenatore Luciano Spalletti è pronto a valorizzarli. Come riportato da calciomercato.it, dopo la promozione con la Cremonese in Serie A, Gianluca Gaetano potrebbe non restare in grigiorosso.

Futuro Gaetano a Napoli? Si muove De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per il futuro di Gianluca Gaetano:

"La stagione di Gaetano è stata seguita con attenzione. Le recensioni sono più che positive: le sensazioni sono quelle di avere un giocatore ormai pronto per far parte della rosa. Nonostante la pressione da Cremona, non ci dovrebbe essere il rinnovo del prestito. Gaetano farà il ritiro con il Napoli: le garanzie tecniche già ci sono, dovessero arrivare anche quelle fisiche allora il talento partenopeo resterà in rosa"

