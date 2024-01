Cm.it - Napoli, occasione Sanchez: primi contatti con l’agente, ecco quanto costa prenderlo dal Galatasaray

Il Napoli sta cercando un centrale difensivo in grado di affiancare Rrahmani al centro della retroguardia. Nella lista spunta un’altra opportunità: Davinson Sanchez, difensore colombiano del Galatasaray ed ex Tottenham. Ne parla calciomercato.it.

Napoli, pista Davinson Sanchez?

Negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono stati contatti tra l’entourage del colombiano (lo stesso che rappresenta Duvan Zapata) e il club azzurro. Sanchez, nel 2017 acquistato per circa 40 milioni dal Tottenham, è passato in estate al Galatasaray ed è fermo da inizio dicembre "per un problema muscolare gestito male al suo rientro dopo l’ultima sosta per le nazionali"

L’adattamento in Turchia non è stato dei migliori "e l’idea di giocare a Napoli lo intriga da anni. È un profilo che gli azzurri stimano e che conoscono bene. E il gradimento è ricambiato"

Quanto costa Davinson Sanchez?