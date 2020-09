Cm.it - Milik-Juventus, oggi summit tra l'agente e Paratici: il ds bianconero lo inviterà ad accettare l'offerta della Roma

Milik si avvicina alla Roma dopo una trattativa lunga e complessa, ma definita in ogni dettaglio? Come racconta calciomercato.it, ci sono gli accordi tra Napoli e giallorossi (circa 25 milioni di euro bonus compresi) e tra giallorossi e Juventus per il trasferimento di Dzeko, ma manca il sì definitivo del polacco per la fumata bianca:

"La punta attende ancora una chiamata dalla Juventus, che non gli ha comunicato ufficialmente la volontà di non puntare su di lui in questa stagione, né nella prossima a parametro zero. A Milik l’idea di giocare nella Roma affascina, ma prima di prendere quella che definisce “la decisione più importante della sua carriera”, vuole rifletterci. Oggi avrà luogo un summit telematico tra il suo agente, Pantak, e il ds della Juventus, Paratici: chiarirà al polacco la volontà di acquistare Dzeko e lo ‘inviterà’ ad accettare la corte della Roma"