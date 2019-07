Cm.it - L'Atletico Madrid molla la pista Ghoulam, Simeone vuole Alex Telles

Come riporta Calciomercato.it, tra le priorità dell'Atletico Madrid in questa sessione estiva di calciomercato c'è quella di reperire un terzino sinistro dopo il mancato rinnovo del contratto di Filipe Luis.

Nella 'short list' del tecnico Simeone c'era anche il nome di Faouzi Ghoulam, ma stando a quanto riportato dal portale iberico 'El Gol Digital', il Napoli può dormire sonni tranquilli: non ci sarà nessun assalto dalla Spagna per l'esterno algerino. I 'Colchoneros', infatti, avrebbero deciso di puntare forte sul brasiliano Alex Telles, che milita attualmente nel Porto e per il quale si starebbe trattando sulla base di 40 milioni di euro.