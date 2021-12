Cm.it - Insigne-Toronto, offerta da 10mln più 6 di bonus! Lorenzo si svincolerebbe gratis, è sempre più convinto di accettare

Lorenzo Insigne e il Napoli sono sempre più lontani, non c’è l’accordo per il rinnovo del contratto e si fa strada l’ipotesi del trasferimento a Toronto. Ne parla calciomercato.it.

Ultime mercato Napoli

“10 milioni netti a stagione più 6 di bonus ed altri benefit, Insigne e il suo procuratore Vincenzo Pisacane hanno in mano una proposta strabiliante dalla Major League Soccer. Sul piatto c’è un’intesa quinquennale che può complessivamente sfiorare i 60 milioni di euro, considerando tutti i bonus.

Il pressing del Toronto Fc è sempre più intenso, le parti stanno discutendo per arrivare ad un’intesa, i colloqui sono avanzati.

Insigne sembra sempre più convinto a dare questa svolta alla sua vita, c’è tanta distanza tra la proposta del Napoli e l’offerta americana. De Laurentiis non è mai andato oltre i 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere, quindi uno stipendio inferiore a quello attuale.

Lorenzo approderebbe al Toronto a fine stagione, a parametro zero e vorrebbe farlo dopo aver aiutato il Napoli a centrare gli obiettivi stagionali. Nell’immediato Insigne ha nel mirino la gara contro la Juventus, spera di guarire dal Covid-19 in tempo per ritrovare il campo il 6 gennaio a Torino. C’è in sospeso l’aggancio a Maradona nella classifica dei marcatori all time della storia del Napoli, manca un gol”