Cm.it -Il Napoli sulle tracce di Cajuste del Remis: contatti con l'agente del mediano

Calciomercato Napoli - Nome nuovo per il centrocampo del napoli. Stando a quanto scrivono i colleghi di Calciomercato.com, gli azzurri avrebbero avuto contatti cob l'entourage del centrocampista Cajuste del Remis:

"La coppia Micheli-Meluso sta sondando diversi nomi, ma al momento quello che convince di più è Jens Cajuste del Reims. Classe '99, è nato ha Goteborg ma ha il doppio passaporto svedese-americano per le origini del padre. I francesi l'hanno pagato 10 milioni a gennaio di un anno fa per prenderlo dal Midtjylland, in questa stagione ha totalizzato 4 gol e un assist in 33 presenze tra Ligue 1 e coppe.

Il Napoli ha già avuto qualche contatto esplorativo con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione, dal punto di vista dell'ingaggio non dovrebbero esserci problemi: lo stipendio attuale di Cajuste si aggira intorno al mezzo miliono, De Laurentiis potrebbe garantirgli un ingaggio superiore senza particolari problemi. Il Reims è pronto a iniziare una trattativa ed eventualmente cedere il giocatore alle giuste condizioni, al momento il Napoli non ha fatto ancora offerte ma nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi contatti con il club francese".