Cm.it - I contatti tra Juve e Real per James risalgono a prima dell'addio di Allegri

Il futuro di James Rodriguez è un rebus che si risolverà nelle prossime settimane, e questa mattina una voce dalla Spagna ha causato grande scalpore sui social.

Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, infatti, Cristiano sarebbe pronto ad accogliere il colombiano alla Juventus nel caso in cui la Vecchia Signora dovesse privarsi di Paulo Dybala, ipotesi da non scartare anche dopo la chiusura del mercato inglese.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, gli unici contatti tra la Vecchia Signora e l’entourage del ‘Bandido’, sono antecedenti all’addio di Max Allegri: i bianconeri hanno valutato il fantasista, ma negli ultimi mesi si sono concentrati su altri obiettivi. Innegabile, però, che tra James e Ronaldo ci sia una grande amicizia e un’enorme stima, che si traduce, sul campo, con un’intesa spettacolare. Visti gli ottimi rapporti Paratici-Mendes, inoltre, trovare un’intesa per il trasferimento sarebbe quasi una formalità.

Per ora, in ogni caso, l’ex Bayern resta concretamente nel mirino di Napoli (che presto si rifarà avanti col Real Madrid) e Atletico (che deve attendere la cessione di Correa per far partire l’assalto), mentre Zinedine Zidane continua a mandare segnali inequivocabili sulla sua volontà di disfarsene quanto prima. Una telenovela interminabile, che vi raccontiamo da inizio giugno, e che (forse) sta per giungere alla sua agognata conclusione.