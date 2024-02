Cm.it - Farioli in pole per il Napoli: De Laurentiis vuole un progetto, ne apprezza una dote

Ultime notizie Napoli - Francesco Calzona rappresenta l’attualità in casa Napoli, difficile ipotizzarlo anche in futuro. Il tecnico ha un incarico con la Slovacchia, e ha rinnovato fino al Mondiale del 2026. Chi potrebbe prenderne il posto? Francesco Farioli del Nizza.

Da quanto è stato appreso da Calciomercato.it, il candidato in pole è Francesco Farioli:

"L’attuale tecnico del Nizza è seguito già da diversi mesi ed è apprezzato per l’equilibrio che riesce a dare alle sue squadre nelle due fasi. Un tecnico da progetto, un tecnico per impostare il prossimo triennio partenopeo, così come vorrebbe Aurelio De Laurentiis"