CM.it - De Laurentiis ha scelto Conte: il Napoli lavora al sì dell'ex CT per esonerare Garcia

Calciomercato Napoli - Il Napoli spera di risolvere la questione allenatore durante questa sosta, De Laurentiis è stato chiaro alla Luiss: Rudi Garcia non ha più la sua fiducia. Calciomercato.it svela: "Il francese, sfiduciato con gesti eloquenti già da tre azzurri in campo ad oggi resta al suo posto soltanto perché il presidente azzurro non è ancora riuscito a convincere il profilo che reputa prioritario: Antonio Conte".

E aggiunge:

"Il Napoli ha scelto l’ex ct e sta lavorando per ottenere il suo sì, operazione non semplice per diverse ragioni, ma alla quale De Laurentiis crede molto. Conte dovrebbe adattare la sua filosofia tattica a una rosa che, negli ultimi anni, ha sviluppato un calcio molto diverso da quello delle sue squadre, ma che ha anche tantissimi elementi con caratteristiche adatte a un 3-4-3 o un 3-5-2 (senza dimenticare che, in carriera, il leccese ha usato con successo anche la difesa a quattro).

Per i partenopei, il profilo dell’ex ct appare l’unico in grado di imporre un cambio sulla panchina immediato, mentre su altri profili, che pure sono stati valutati (Tudor su tutti), servirebbero ulteriori riflessioni e, dunque, altro tempo a disposizione per Garcia.

Erano queste le decisioni affrettate a cui si riferiva oggi De Laurentiis, che non ha intenzione di sostituire il francese con un tecnico che non lo convinca al 100%, salvo disastri nelle prime gare dopo la sosta. Tutto dipenderà da Conte, dunque: se in questi giorni arriverà il suo sì, il Napoli tornerà a cambiare volto".