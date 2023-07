Cm.it - Chiusura imminente Itakura-Napoli? Ecco cosa filtra da entourage ed SSC Napoli

Ultime notizie calciomercato Napoli - In lista per sostituire Kim Minjae, c'è anche Kou Itakura nella lista del Napoli per la difesa. Seguito dai partenopei, potrebbe essere lui il giapponese che De Laurentiis stava cercando. Nato il 27 gennaio 1997, ha 26 anni e sembra essere un profilo in linea con le valutazioni del club azzurro: cartellino di circa 12 milioni di euro, anche se il Borussia Monc'gladbach vorrebbe strapparne 15 di milioni al Napoli. Con uno stipendio di oltre un milione netto attualmente, rientra nei parametri societari.

Al collega arabo Ahmed Ragab, l'entourage di Kou Itakura aveva dichiarato:

"Abbiamo un'offerta dal club saudita dell'Al-Nassr e dal Napoli, ma il Napoli è più vicino alla firma del calciatore".

Ma il collega di calciomercato.it Marco Giordano smentisce l'imminente accordo, via Twitter:

"Sia l’entourage del calciatore sia il club azzurro smentiscono una chiusura imminente dell'accordo per il centrale giapponese. Resta il gradimento tecnico del Napoli per il difensore del Gladbach così come per altri profili".