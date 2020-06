Cm.it - Callejon vuole restare, ha chiesto al Napoli di giocare gratis per altri due mesi!

Ultime notizie mercato Napoli - Continua a tenere banco in casa Napoli la questione relativa al futuro di José Maria Callejon. Il suo contratto, infatti, scadrà tra cinque giorni ed al momento tutto sembra avvolto dall'incertezza. A tal proposito, però, arrivano delle novità riportate dal portale "Calciomercato.it". Il giocatore, infatti, pur di non lasciare in maniera brusca la piazza azzurra, avrebbe chiesto alla società di giocare gratis per altri due mesi per chiudere così la stagione chiedendo unicamente un’ulteriore copertura assicurativa che lo metta al riparo in caso di infortuni. Eventualità, questa, da non scartare e che confermerebbe una volta di più lo spessore umano del ragazzo. Dal momento che le strade con il Napoli verosimilmente si separeranno, subito o a fine stagione, un infortunio grave potrebbe rendergli seriamente più difficile trovare una nuova squadra.

