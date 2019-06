Cm.it - Albiol-Villareal, lo spagnolo ha chiesto del tempo per riflettere: c'è l'ipotesi che voglia aspettare una proposta dal Valencia

Aurelio De Laurentiis ha confermato, nel suo intervento radiofonico di oggi pomeriggio, che Raul Albiol gli ha espresso la volontà di lasciare Napoli. A quasi 34 anni lo spagnolo sente arrivato il momento di riavvicinarsi a casa e il Villarreal gli offre l’opportunità di tornare a lavorare a due passi dalla sua Vilamarxant.

Un trasferimento imminente che però non si è ancora concretizzato, e non per questioni economiche: il ‘Submarino Amarillo’ ha raggiunto l’accordo sia col Napoli (al quale andranno circa 4 milioni di euro) che con l’entourage del difensore (è pronto un triennale), il quale però non ha ancora dato il suo definitivo ‘sì’.

Una fase di stallo preoccupante per la dirigenza spagnola, che continua a reputare l’acquisto di Albiol una priorità e che fu già sedotta e abbandonata un anno fa dall’ex madridista.



Calleja ha chiesto un rinforzo d’esperienza per guidare la sua difesa e, a quelle cifre, è praticamente impossibile trovare di meglio. Albiol, da parte sua, vuole ancora un po’ di tempo per riflettere: è possibile che attenda una chiamata dal suo Valencia (che difficilmente arriverà), o che sia nuovamente tentato dal vivere un’ultima stagione in azzurro, annata che si preannuncia scoppiettante visti i colpi a cui sta lavorando la società. Desiderio, quest’ultimo, che appare ormai complesso, considerando le ultime dichiarazioni di De Laurentiis (“Se va via, vista la sua età, ci fa un favore”) sul caso. Il Villarreal, nel frattempo, ha già contratti e penne pronti: l’attesa per la firma, però, non può protrarsi in eterno.