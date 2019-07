Cm.it - Accostato al Napoli, Ben Yedder rifiuta il trasferimento in Cina: il motivo

Wissam Ben Yedder resta un obiettivo possibile per la Roma, oltre al Napoli e diversi club di Premier. Il Beijing Sinobo Guoan era disposto a pagare la clausola rescissoria del francese di origine tunisina e ad offrire al classe '90 un super stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione. Proposta allettante, ma che non è bastata a convincere il calciatore: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l'attaccante del Siviglia ha rifiutato il trasferimento e punta a continuare la sua carriera in Europa.